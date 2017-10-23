Никто из 19 членов экипажа не пострадал. Об этом сообщил в понедельник РИА "Новости" по телефону заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда.

По данным Танэды, сухогруз сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза, и спасателям из-за тайфуна было невозможно добраться до терпящего бедствие судна. Через какое-то время 18 человек с судна сами добрались до берега. Еще один человек - главный инженер - был спасен сотрудниками береговой охраны.

Сухогруз водоизмещением 1798 тонн во время тайфуна находился в порту Фусики без груза, уточнил заместитель директора управления береговой охраны.

"Все 19 человек сейчас находятся в офисе их агента в городе Тояма", - сказал он. По словам Танэды, медицинская помощь им не понадобилась, только главный инженер судна немного жаловался на боль в ноге, но к врачу он идти отказался.

Тайфун "Лан" обрушился на главный японский остров Хонсю накануне и всю ночь бушевал в Токио. По данным прессы, как минимум три человека погибли, десятки пострадали в различных районах Японии. Скорость ветра во время тайфуна местами достигала 198 километров в час.