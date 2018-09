В Японии полмиллиона человек готовы эвакуироваться из-за тайфуна "Джеби"

Штормовое предупреждение объявлено в 17 районах Сахалинской области, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

На территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского, Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ноглинского, районов и города Южно-Сахалинск 5 сентября ожидается очень сильный дождь и ураганный ветер. Кроме этого, в Южно-Курильском и Курильском районах 6 сентября синоптики прогнозируют сильные осадки и сильный ветер. На реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на один - два метра, выходы воды на пойму.

Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение четыре метра, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений.

С 15:30 по сахалинскому времени 4 сентября (7:30 по Москве) закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий. "Переправа Ванино - Холмск закрылась из-за непогоды ориентировочно до 6 сентября. Сейчас в порт с Сахалина придут два парома, <...> будут пережидать циклон здесь. В порту также уже находится еще один паром", - рассказал ТАСС диспетчер паромного комплекса ванинского порта в Хабаровском крае.

Мощный тайфун "Джеби", о влиянии которого предупреждают власти Сахалина, в Японии уже стал причиной отмены по меньшей мере 600 внутренних авиарейсов, сообщает NHK. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Хиросимой.

Из-за сильного ветер и проливных дождей, вызванных приближением тропического шторма, по меньшей мере 540 тысяч человек в западных японских городах Кобе и Осака получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Тайфун такой мощности наблюдался в районе островного государства 25 лет назад.

По данным национального метеорологического управления Японии на раннее утро 4 сентября, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 45 м/с, с порывами до 60 м/с. Стихия достигла побережья острова Сикоку и в течение дня будет продвигаться в северо-восточном направлении. На западе страны в течение суток может выпасть до 500 мм осадков, прогнозируют метеорологи.

More than 600 flights have been cancelled and nearly 300,000 people have been urged to evacuate as typhoon Jebi hits Japan. https://t.co/zpQXCdC0a5 — DW News (@dwnews) September 4, 2018

При канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

Flights grounded, trains halted as Typhoon Jebi bears down on Japan in what could be the strongest storm to hit the country in a quarter centuryhttps://t.co/53XfrSECvA

— Bloomberg (@business) September 4, 2018