В Японии наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора

Новый император Японии Нарухито в среду, 1 мая, взошел на престол, что ознаменовало в Японии начало новой эры Рэйва - "Прекрасной гармонии". Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной.

В своем первом послании в качестве монарха Нарухито обещал в соответствии с конституцией выполнять свою ответственность как символ государства и народного единства. 59-летний новый император обещал всегда стоять на стороне своего народа. "Я искренне молюсь за счастье людей, дальнейшее развитие нации и мир во всем мире", - сказал Нарухито в ходе короткой торжественной церемонии в императорском дворце, стоя рядом со своей супругой императрицей Масако.

Нарухито сменил на престоле своего отца Акихито, который ровно в полночь по местному времени (18.00 30 апреля мск) формально сложил императорские полномочия после 30-летнего регентства. Вместе с супругой Мичико Акихито пожелал своему сыну, чтобы новая эра Рэйва была стабильной и плодотворной.

Символы императорской власти в Японии

В ходе церемонии возведения на престол Нарухито были вручены священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах, которые, согласно преданию, были получены от богини Солнца Аматэрасу - мифической прародительницы династии японских монархов. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает Аматэрасу.

Конституция Японии, созданная по американскому образцу, предписывает строгое разделение государства и церкви. Поэтому критики выражают недовольство тем, что большинство церемоний, связанных с восшествием на престол, считаются государственными, несмотря на их религиозный характер.

Президент США Дональд Трамп станет первым иностранным главой государства, который посетит Нарухито уже в конце мая. Согласно послевоенной конституции Японии император является символом государства. Ему запрещено высказываться по политическим вопросам.

Еще две церемонии вступления на японский трон Нарухито

Официальная церемония восшествия Нарухито на престол состоится 22 октября. На нее приглашены многочисленные именитые гости из Японии и всего мира. После этого новый император и его супруга Масако торжественно проедут по Токио в открытом лимузине. Затем состоится банкет с участием более двух тысяч гостей.

Третья церемония состоится 14-15 ноября. Лишь после ее завершения Нарухито будет окончательно принят в династию императоров.