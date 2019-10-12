В Японии 50 тысячам человек предписана обязательная эвакуация, еще 4,2 миллионам рекомендовано эвакуироваться. Об этом сообщил в субботу, 12 октября, местный телеканал NHK. Жизням этих людей угрожает приближающийся тайфун "Хагибис", в ряде префектур страны объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы.
Тайфун достигнет Токио к вечеру субботы, его последствия заметны уже сейчас. Без света остались 50 тысяч домов, два столичных аэропорта прекратили работу, кроме того в Токио закрыты метро и железнодорожные станции, не работают многие магазины.
Из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы. Порывы ветра достигают 65 километров в час. Отменены матчи чемпионата мира по регби и квалификация гран-при Японии Формулы-1. Японские метеорологи заявили, что по мощности "Хагибис" сравним с тайфуном "Ида", который унес жизни более 1200 человек в 1958 году.
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" массово эвакуируют население
Рекомендации эвакуироваться получили 4,2 млн жителей...
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