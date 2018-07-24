В Японии из-за аномальной жары погибли более 60 человек за две недели

Из-за аномальной жары в Японии в течение двух недель погибли 65 человек, более 22 тыс. были госпитализированы.
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Как отмечается, японское метеорологическое агентство объявило рекордную жару стихийным бедствием. Синоптики обещают, что температура сохранится выше 35°C до конца августа.

По имеющимся данным, 23 июля в городе Кумагайя была зарегистрирована температура 41,1°C — рекордная за всю историю наблюдений. В Токио температура также впервые превысила 40-градусную отметку.

Также представитель японского правительства сообщил, что школьникам могут продлить летние каникулы, так как кондиционерами оборудовано менее половины японских школ.

Аномальная жара пришла в Японию на смену рекордным паводкам, жертвами которых стали более 200 японцев. Сообщалось, что из-за наводнения пришлось перенести саммит ЕС-Япония.

Gazeta.ru
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