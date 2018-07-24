Как отмечается, японское метеорологическое агентство объявило рекордную жару стихийным бедствием. Синоптики обещают, что температура сохранится выше 35°C до конца августа.
По имеющимся данным, 23 июля в городе Кумагайя была зарегистрирована температура 41,1°C — рекордная за всю историю наблюдений. В Токио температура также впервые превысила 40-градусную отметку.
Также представитель японского правительства сообщил, что школьникам могут продлить летние каникулы, так как кондиционерами оборудовано менее половины японских школ.
Аномальная жара пришла в Японию на смену рекордным паводкам, жертвами которых стали более 200 японцев. Сообщалось, что из-за наводнения пришлось перенести саммит ЕС-Япония.
В Лаосе обрушилась дамба строящейся ГЭС: водой смыло более тысячи домов, сотни пропавших без вести (1)
Тела 28 погибших обнаружили спасательные службы в...
В ЕС пока нет свободных вертолетов для тушения пожара в Латвии: поможет Беларусь (2)
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС)...
Израильские военные сбили сирийский самолет "Су" (46)
Во вторник, 24 июля, противовоздушные силы Армии обороны...
В Японии из-за аномальной жары погибли более 60 человек за две недели
Из-за аномальной жары в Японии в течение двух недель...
Из-за лесных пожаров в Греции погибли не менее 50 человек (9)
Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в...
TOP новостей
Мэр Клайпеды собрал подписи членов горсовета за начало импичмента Титову (94)
Мэр литовской Клайпеды Витаутас Грубляускас во...
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (22)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
С литовского рынка отзывают еще один лекарственный препарат
23 июля Государственная служба контроля за лекарствами...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше Реакция ИАПЛ: Не нужно силой делать то, чего не нужно (110)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
С завтрашнего дня ваш телефон может не работать (3)
С завтрашнего дня некоторые телефоны в Литве и за...