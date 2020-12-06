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Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио, пишет со ссылкой на источники газета Asahi, передает ТАСС.
В Японии готовятся весной 2021 года разрешить въезд зарубежных туристов "небольшими группами"
© Reuters / Scanpix

В рамках рассматриваемых мер японские власти намерены потребовать от туристов сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом. В Японии им не нужно будет оставаться в карантине, однако иностранцы не смогут пользоваться общественным транспортом и будут передвигаться только на арендованных автобусах. Им будет также запрещено пересекаться с другими туристическими группами.

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Список стран, откуда может быть разрешен въезд туристов, будет определяться исходя из ситуации с новым коронавирусом в этих регионах.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях.

Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

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