В Японии эвакуируют пассажиров лайнера Diamond Princess

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия в понедельник, 17 февраля, начали эвакуировать своих граждан с борта туристического лайнера Diamond Princess, стоящего с начала февраля на якоре в японском порту Йокогама из-за вспышки коронавируса COVID-19 на борту. К возвращению своих резидентов на родину приступил также Гонконг. Условием для эвакуации пассажиров судна является отрицательный тест на симптомы коронавируса.

Всего на борту туристического лайнера Diamond Princess находятся около 3000 пассажиров из 50 стран. По данным японских властей, в воскресенье, 16 февраля, число зараженных коронавирусом среди них увеличилось еще на 70 человек и составило 355 пациентов. Это самая крупная группа заболевших за пределами Китая.

До понедельника, 17 февраля, было известно о 40 случаях заражения коронавирусом среди пассажиров лайнера, являющихся гражданами США. Однако уже в ходе процесса эвакуации признаки коронавируса были выявлены еще у 14 американских граждан. Как сообщили министерство здравоохранения и Госдепартамент США в совместном заявлении 17 февраля, речь идет о пассажирах, проходивших тестирование на коронавирус несколько дней назад.

После совещания с Минздравом Госдеп США принял решение принять этих пациентов на борт проводящих эвакуацию самолетов, однако изолировать их от других пассажиров.

Россияне на борту лайнера Diamond Princess

Среди пассажиров лайнера Diamond Princess - 24 гражданина России. Как следует из сообщения посольства РФ в Японии, признаков заражения коронавирусом ни у кого из них на данный момент не обнаружено.

В то же время в Германии в воскресенье, 16 февраля, казарму бундесвера в Гермерсхайме смогли покинуть около 120 эвакуированных из Китая граждан Германии в связи с истечением двухнедельного срока карантина.

Число смертей от коронавируса COVID-19 в Китае

По последним данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 1770 человек. Количество заражений в стране составляет 70 500 случаев. При этом, по данным властей КНР, число новых случаев заражения коронавирусом на территории страны за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции, за последние 13 дней пошло на убыль. Так, 17 февраля власти Китая сообщили о 115 новых случаях заражения за пределами провинции Хубэй. Для сравнения: неделю назад эта цифра составляла 450 случаев.

Тем не менее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предостерег от преждевременной радости по этому поводу, отметив, что дальнейшее развитие эпидемии коронавируса предсказать "невозможно".

Влияние нового коронавируса на мировую экономику

Что касается мировых экономических прогнозов, то, как заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 16 февраля в Дубае, следствием эпидемии коронавируса может стать сокращение объема глобальной экономики в объеме от 0,1 до 0,2 процента.