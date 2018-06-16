В Японии два истребителя едва не столкнулись с пассажирским самолетом

Как отмечается, летчики боевых машин не услышали приказ диспетчера, который запрещал им выруливать на взлетно-посадочную полосу. В результате первый истребитель выкатился на впп, когда на нее готовился приземлиться самолет Bombardier японской авиакомпании Ryukyu Air Commuter, на борту которого находились 85 человек.

По данным агентства, диспетчер сумел остановить посадку пассажирского самолета, когда тот находился на высоте всего в 300 метров. При этом оба F-15 взлетели, даже не заметив опасности. В конечном счете Bombardier благополучно приземлился.

Истребители, которые устроили крайне опасную ситуацию, взлетали на экстренный перехват неназванного иностранного самолета, который оказался недалеко от границы воздушного пространства Японии. Местные авиационные власти начали расследование инцидента.

Отметим, что аэропорт в городе Наха используется как гражданской авиацией, так и военными.