Предыстория такова: жуткое фото, которое просто не может не привлечь внимание, появилось на Reddit в этом году. Пользователи этого агрегатора довольно быстро "просекли фишку" и выяснили, что это скульптура японского художника Мидори Хаяси "Птица-мать", которую он показал ещё в 2016 году на выставке "Галерея призраков III: Подземный мир".

Момо, Whatsapp

Если верить интернету, Момо появилась в латиноамериканских странах, она атакует звонками и странными сообщениями пугающего содержания. Момо — это жуткая женщина-птица с искажёнными чертами лица. Она добавляется в контакты к пользователям, терроризирует звонками и сообщениями, преимущественно ночью. Говорят, что она отдаёт пользователям страшные приказы, угрожая в случае их невыполнения. Оригинальный номер — японский, но есть ещё парочка из Мексики и Колумбии. По слухам, она всегда отвечает на языке пользователя, но если написать Момо с «чистой» сим-карты и телефона, она заведёт беседу на японском и попытается узнать, кто вы.

Есть несколько версий того, кто за всем этим стоит. Подозревают, что за аккаунтами Момо прячутся хакеры, которые каким-то образом похищают личную информацию пользователя, отправившего сообщения. Также есть версия, что это вирус или бот, а может, просто розыгрыш, но, как всегда, это останется в тайне.