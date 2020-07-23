В то же время он отметил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19. Многие страны работают над созданием подобного препарата, передает "Интерфакс". 21 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

Кроме того, 21 июля издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей, отмечает газета.

Число заболевших COVID-19 превысило 15 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 15 миллионов. Такую статистику приводит американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По информации университета, коронавирусом заразились 15 023 398 человек, из них 618 061 умер. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 931 359) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745, передает ТАСС.

Среди всех американских штатов на первое место по числу выявленных случаев заражения вышла Калифорния. По подсчетам экспертов, в течение последней недели число инфицированных в Калифорнии увеличивалось в среднем на 9 тыс. в сутки. К настоящему моменту их общее число составляет 409 382. В штате Нью-Йорк, который на протяжении нескольких месяцев занимал первую строчку по числу заразившихся, насчитывается 408 886 человек с подтвержденным коронавирусом.