"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - сказала она на пресс-конференции. Слова О'Брайан приводит "Интерфакс".

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей. "Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин. - Прим. "Интерфакса") и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволить им решать самостоятельно. "Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.

Между тем в России с конца октября медики и чиновники начали жаловаться на принудительную вакцинацию от COVID-19. Например, 11 октября в газете "Новые известия" вышла статья о том, что делать прививки препаратом "Спутник V" под угрозой увольнения заставляют сотрудников Департамента городского имущества Москвы. Вскоре после этого в соцсетях распространилась информация о том, что тем, кто согласится привиться, обещают оформить договоры страхования, по которым их семьи получат выплаты в случае смерти участника вакцинации.

"Принудиловка" коснулась даже тех, кто имел противопоказания против прививок. Таких людей понуждали "привести друга" вместо себя.

По словам координатора организации "Правозащита Открытки", юриста Алексея Прянишникова, принудительная вакцинация медработников препаратом "Спутник V" в условиях, когда он еще не был введен в массовый оборот, - антигуманна и противоречит действующему российскому законодательству.

"Об этом не любят говорить, но регистрация вакцины "Спутник V" является пока предварительной. Решение о том, будет ли она окончательно зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств, должно быть принято по итогам испытаний после 1 января 2021 года", - подчеркивал Прянишников в беседе с DW.

Согласно Федеральному закону "Об обращении лекарственных средств", участие пациентов в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения является добровольным, напоминает юрист. Поэтому принуждение к вакцинации препаратом, регистрация которого еще не была официально завершена, - например, под угрозой лишения выплат из Фонда социального страхования, полагающихся медперсоналу и водителям скорой помощи в случае смерти, причинения вреда здоровью или утраты трудоспособности вследствие заражения COVID-19, - противозаконно.

В середине сентября Прянишников подготовил правовой разбор инициативы Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ накладывать на российских врачей финансовые санкции за отказ от вакцинации от COVID-19. Ранее об этой инициативе, содержащейся в аналитическом докладе ЦНИИОИЗ под названием "Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19", сообщило профессиональное онлайн-издание "Медвестник".

Вскоре после публикации правового разбора инициативы, доказывавшего ее несоответствие законам РФ, "Правозащита Открытки" получила письмо от директора ЦНИИОИЗ Ольги Кобяковой. В нем говорилось, что опубликованная в "Медвестнике" информация - "мнение отдельных экспертов и не является официальной позицией Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения". "Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение", - написала Кобякова.

В Департаменте здравоохранения Москвы и Минздраве России также опровергли информацию о случаях принуждения граждан к вакцинации от COVID-19, заявляя, что пострегистрационные исследования вакцины проходят "исключительно на добровольной основе".