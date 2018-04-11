На сайте ВОЗ сообщается, что у пострадавших наблюдались признаки "сильного раздражения слизистой, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы".
Помимо пострадавших, еще более 70 человек, укрывшихся в подвалах, погибли. Смерть 43 из них связана с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката. Также в результате атак пострадали два медучреждения, сообщили партнеры ВОЗ.
Заместитель директора ВОЗ Питер Салама назвал сообщения о пострадавших и погибших в Думе "ужасающими". Он заявил, что ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в подвергшийся атаке район для оказания помощи пострадавшим и оценки их состояния".
Заявление ВОЗ стало первым официальным подтверждением гибели десятков сирийцев в результате химической атаки 7 апреля 2018 года. До этого сведения поступали только из неофициальных источников. По их данным, число погибших достигало 200, а пострадавших — 1000 человек, напоминает NEWSru Israel.
Ранее о направлении в Думу специальной комиссии сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В заявлении ОЗХО сообщается, что технический секретариат попросил власти Сирии провести необходимые приготовления для ее отправки.
7 апреля правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной в городе Дума в Восточной Гуте. Запад обвинил в нападении режим президента Сирии Башара Асада. 10 апреля Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции США о механизме расследования химатак в Сирии, однако Россия наложила вето на предложенный документ. Затем Совбез не поддержал подготовленный российской стороной проект резолюции по Сирии.
Президент США Дональд Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники — Россия и Иран.
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