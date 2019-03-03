Сирийские повстанцы, поддерживаемые США, ожидают, что еще в воскресенье, 3 марта, произойдет решающее сражение за последнее поселение, находящееся в руках террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ). Представитель контролируемых курдами "Демократических сил Сирии" (SDF) заявил, что повстанцы в последнее время малыми силами продвигались вперед, в деревню Багхус. Это, в свою очередь, связано с тем, что вся территория была заминирована боевиками ИГ. "Вдоль улиц установлены тысячи мин", - добавил представитель SDF. Среди остающихся в Багхусе террористов из ИГ, количество которых определяется в "несколько сотен", в основном находятся иностранные наемники, которые укрылись в траншеях и оттуда наносят внезапные удары по силам SDF. Наступление сил SDF началось в четверг, 28 февраля.
Освобождение Багхуса является важной вехой в борьбе с ИГ, которая в 2014 году заняла большие территории, принадлежащие Ираку и Сирии, провозгласив там свой "халифат". После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный и почти никем не населенный регион к западу от Евфрата, находящийся в центре контролируемой сирийской армией территории.
Курды освободили 283 сирийских пленных
Кроме того, 283 сирийца, подозреваемых в принадлежности к ИГ, были освобождены курдскими властями, о чем было объявлено поздно вечером в субботу, 2 марта. В качестве причины было названо то, что на руках задержанных "не было крови". Освобождение сирийцев - жест "сотрудничества, братства и милосердия", говорится в заявлении на сайте поддерживаемых SDF.
Эксперты из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, базирующегося в Лондоне, сообщили, что это не первое освобождение заключенных, связанных с ИГ, осуществленное курдскими властями, однако в этот раз количество выпущенных из тюрьмы сирийцев был особенно большим. Представителями SDF удерживаются сотни предполагаемых иностранных джихадистов, а также женщины и дети, связанные с предполагаемыми членами ИГ.
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