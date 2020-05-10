В Вооруженных силах Украины обвинили военкоматы в призыве на службу больных туберкулезом

Об этом говорится в сообщении, размещенном на Официальной странице командования медицинских сил ВСУ в соцсети.
"Анализ заболевания туберкулезом среди военнослужащих ВСУ в 2019 году, в сравнении с предыдущими годами, указывает на положительную динамику в сторону снижения заболеваемости. Всплеск заболеваний состоялся в 2014-2015 годах в связи с призывом по мобилизации, когда необходимо было удержать российское нашествие (более 400 случаев в 2015, не более 200 в 2018, более 100 в 2019 и не более 20 за 4 месяца 2020 года). Примерно такая же ситуация с заболеванием на различные типы вирусного гепатита.
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