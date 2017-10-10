С 9 октября по 10 ноября в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии в восемь этапов проводятся учения офицеров-резервистов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
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Обучение призванных на учения офицеров-резервистов в этом году сначала проводится в Латвийской национальной академии обороны, а затем — с 9 по 29 октября — продолжится в механизированной пехотной бригаде сухопутных сил и в подразделениях Земессардзе.

На очередные учения подразделения запросили 319 резервистов.

НВС Латвии составляют регулярные части, Земессардзе и резерв. В регистр резерва НВС сейчас включено более 7800 военных запаса. Это граждане Латвии, несущие после увольнения с контрактной службы или по окончании договора о службе в Земессардзе до установленного для резервной службы максимального возраста службу в резерве НВС.

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