Обучение призванных на учения офицеров-резервистов в этом году сначала проводится в Латвийской национальной академии обороны, а затем — с 9 по 29 октября — продолжится в механизированной пехотной бригаде сухопутных сил и в подразделениях Земессардзе.
На очередные учения подразделения запросили 319 резервистов.
НВС Латвии составляют регулярные части, Земессардзе и резерв. В регистр резерва НВС сейчас включено более 7800 военных запаса. Это граждане Латвии, несущие после увольнения с контрактной службы или по окончании договора о службе в Земессардзе до установленного для резервной службы максимального возраста службу в резерве НВС.
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