В войне США с коронавирусом уже погибло больше американцев, чем за шесть предыдущих войн

По данным Министерства по делам ветеранов США, эпидемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающая нетипичную пневмонию COVID-19, унесла уже больше жизней американцев, чем Америка потеряла убитыми в Американской революции, Англо-американской войне, Американо-мексиканской войне, Индейских войнах, Испано-американской войне и Войне в Персидском заливе. В общей сложности в них на поле боя погибли 9961 солдат, пишет USA Today, представляя выборочную статистику, которая не включает потери в Первой мировой и Второй мировой войнах.

Но ранее власти США неоднократно сравнивали вспышку коронавируса с военными действиями, американские военнослужащие также почувствовали это, участвуя в операциях по ограничению распространения вируса.

Президент США в марте воспользовался законом времен Корейской войны об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением инфекции. Этот закон наделяет президента правом требовать от частных компаний выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны.

В нынешнюю неделю, как прогнозирует Трамп, погибнет большое количество американцев. Главный хирург США Джером Адамс (должность примерно соответствует главному санитарному врачу в России) также считает, что наступившая неделя станет "самой тяжелой и печальной": "Для нас наступит момент, сравнимый с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября".

В США уже ежедневно от коронавируса погибает более 1 тысячи человек, что более чем в два раза превышает показатели летальности по двух самым опасным болезням - раку легких и гриппу. В настоящее время зарегистрировано минимум 368,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами, но по числу погибших страна стремительно приближается к показателям Италии и Испании, где жертвами болезни стали 16,5 тыс. и 13,8 тыс. человек, соответственно.

"Это будет неделя пиковой госпитализации, пиковых поступлений в отделения интенсивной терапии и, к сожалению, пиковой смертности", - цитирует "Голос Америки" врача и члена рабочей группы Белого дома по коронавирусу адмирала Бретта Жируа.

Наибольшее количество смертей от коронавируса фиксируется среди афроамериканцев

Соединенные Штаты в последние две недели проводят максимально широкое тестирование населения на коронавирус. Готовые тесты показали необычный результат - среди инфицированных и погибших от инфекций в результате коронавируса огромное количество афроамериканцев.

К примеру, в Чикаго 72% погибших от Covid-19 - афроамериканцы, хотя они составляют лишь 30% населения, сообщает CNN. По данным городских чиновников, в Чикаго к 5 апреля из 4 680 зараженных 1824 были чернокожими жителями. Это по сравнению с 847 белыми, 478 латиноамериканцами и 126 выходцами из стран Азии.

"Эти данные дают новое представление о распространении Covid-19 и являются серьезным напоминанием о глубоко укоренившихся в стране проблемах, которые являются причиной столь разных последствий для инфицированных, если они принадлежат к разным общинам Чикаго", - заявил мэр Чикаго Лори Лайтфут.

В самом штате Иллинойс, согласно статистике, предоставленной Департаментом здравоохранения, чернокожие составляют около 40% от всех погибших в результате коронавируса, хотя афроамериканцы составляют всего 14,6% населения штата.

В Мичигане, согласно официальным данным, на долю чернокожих приходится 40% всех зарегистрированных случаев смерти от вируса, а доля афроамериканцев в населении штата составляет всего 14%.

В Милуоки из тысячи заразившихся 81% приходится на афроамериканцев, хотя их в городе всего 26%. Аналогичные данные приводятся и по другим американским городам и штатам.

В Луизиане 70% всех погибших от коронавируса - афроамериканцы, составляющие 33% населения штата. Около 40% от всех смертей в штате пришлось на Новый Орлеан, где большинство жителей чернокожие. Губернатор Джон Эдвардс уже объявил, что намерен провести расследование, цель которого - установить, какие именно причины и действия могли привести к такой статистике.

Впрочем, чиновники от здравоохранения утверждают, что большинство жителей Нового Орлеана подвержены ожирению, страдают диабетом и гипертонией, и показатели сопутствующих заболеваний у них выше, чем в среднем по стране, а это делает их более уязвимыми для Covid-19.

Как пишет Reuters, многие штаты США, в том числе наиболее пострадавший Нью-Йорк, не публикуют данные по распространению вируса среди различных расовых групп, однако уже полученные данные показывают, что афроамериканцы с большей вероятностью умирают от Covid-19 в силу неравного доступа к медицине в сравнении с белым населением.

По этой причине американский Комитет юристов по гражданским правам обратился к федеральному правительству с требованием опубликовать данные, касающиеся расовой и этнической принадлежности погибших от коронавируса и зараженных. В Комитете заявили, что должны "обеспечить равное справедливое медицинское обслуживание и лечение во время кризиса для всех цветных сообществ США".