В Венгрии отбирают частоту у оппозиционной радиостанции Klubradio

Власти Венгрии намерены прекратить деятельность оппозиционной радиостанции Klubradio. Государственный совет страны по надзору за СМИ в пятницу, 11 сентября, не продлил соглашение об использовании частоты 92.9 МГц, на которой вещает станция. Соглашение истекает в феврале 2021 года, частота будет выставлена на торги.
Совет, состоящий исключительно из доверенных лиц правоконсервативного премьер-министра страны Виктора Орбана, объяснил свою позицию "неоднократными нарушениями законодательства" со стороны радиостанции. Однако генеральный директор Klubradio Андраш Арато отверг подобные утверждения. В случае нарушений власти "наложили бы соответствующие штрафы, однако этого не произошло", приводит слова Арато информационный портал 444.hu. Власти могли бы просто "написать в своем сообщении, что не любят нас", добавил гендиректор радиостанции.
Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию вокруг конкретной радиостанции. Однако Брюссель ранее неоднократно выражал обеспокоенность состоянием свободы СМИ в Венгрии, отметил представитель Еврокомиссии. В 2011 году венгерский совет по надзору за СМИ уже лишал Klubradio частоты, после чего несколько тысяч человек в Будапеште вышли на акцию протеста.
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