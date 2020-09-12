aA
Государственный совет Венгрии по надзору за СМИ считает, что станция Klubradio нарушала законы. Руководство радио возражает. Еврокомиссия неоднократно выражала обеспокоенность свободой СМИ в Венгрии.
В Венгрии отбирают частоту у оппозиционной радиостанции Klubradio
© Shutterstock

Власти Венгрии намерены прекратить деятельность оппозиционной радиостанции Klubradio. Государственный совет страны по надзору за СМИ в пятницу, 11 сентября, не продлил соглашение об использовании частоты 92.9 МГц, на которой вещает станция. Соглашение истекает в феврале 2021 года, частота будет выставлена на торги.

Совет, состоящий исключительно из доверенных лиц правоконсервативного премьер-министра страны Виктора Орбана, объяснил свою позицию "неоднократными нарушениями законодательства" со стороны радиостанции. Однако генеральный директор Klubradio Андраш Арато отверг подобные утверждения. В случае нарушений власти "наложили бы соответствующие штрафы, однако этого не произошло", приводит слова Арато информационный портал 444.hu. Власти могли бы просто "написать в своем сообщении, что не любят нас", добавил гендиректор радиостанции.

Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию вокруг конкретной радиостанции. Однако Брюссель ранее неоднократно выражал обеспокоенность состоянием свободы СМИ в Венгрии, отметил представитель Еврокомиссии. В 2011 году венгерский совет по надзору за СМИ уже лишал Klubradio частоты, после чего несколько тысяч человек в Будапеште вышли на акцию протеста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз экономиста: есть угроза роста безработицы в Литве (2)

Уровень безработицы в Литве продолжает расти – с...

В Литве зафиксировали 53 новых случая коронавируса (11)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Тихановская отпраздновала день рождения в Вильнюсе: за свою безопасность я спокойна, но очень боюсь за белорусов (223)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

В выходные дни в Гарюнай проходит ярмарка антиквариата

В эти выходные в Вильнюсе , в Гарюнай , проходит ярмарка...

Artemijus Troickis Aleksejus Navalnas Aliaksandras Lukašenka Grybai / „Facebook“ grupės „Grybautojai“ nario Jaroslav nuotr.

"Delfi Главное": сокращение срока изоляции, нелегальные питомники, Навальный пришел в сознание, Лукашенко "пересидел" и Артемий Троицкий - "Без маски" (45)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

|Maža didelių žinių kaina