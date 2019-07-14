Силы безопасности Венесуэлы задержали двух телохранителей временного президента страны Хуана Гуйадо. Сам Гуайдо в субботу, 13 июля обвинил "трусливый режим" главы Венесуэлы Николаса Мадуро в похищении членов своей команды.
По версии официального Каракаса, задержанные причастны к нелегальной торговле оружием. В частности, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что телохранители Гуайдо намеревались продать стрелковое оружие, похищенное при попытке свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода" в конце апреля.
Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро
Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе уже несколько месяцев. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира, в том числе Германия. В свою очередь, Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.
ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ
В начале июля офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовал доклад о ситуации в Венесуэле. По данным авторов, с января 2018 года почти 7 тысяч человек погибли в результате внесудебных расправ, совершенных силами безопасности в ходе спецопераций. Власти южноамериканской страны используют стратегию, "нацеленную на нейтрализацию, подавление и криминализацию политических оппонентов и критиков правительства", подчеркнули составители документа.
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