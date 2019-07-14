Временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в похищении двух членов своей команды. Официальный Каракас заявил, что задержанные телохранители Гуайдо причастны к нелегальной торговле оружием.
Juanas Guaido
© AP / Scanpix

Силы безопасности Венесуэлы задержали двух телохранителей временного президента страны Хуана Гуйадо. Сам Гуайдо в субботу, 13 июля обвинил "трусливый режим" главы Венесуэлы Николаса Мадуро в похищении членов своей команды.

По версии официального Каракаса, задержанные причастны к нелегальной торговле оружием. В частности, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что телохранители Гуайдо намеревались продать стрелковое оружие, похищенное при попытке свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода" в конце апреля.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе уже несколько месяцев. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира, в том числе Германия. В свою очередь, Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.

ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ

В начале июля офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовал доклад о ситуации в Венесуэле. По данным авторов, с января 2018 года почти 7 тысяч человек погибли в результате внесудебных расправ, совершенных силами безопасности в ходе спецопераций. Власти южноамериканской страны используют стратегию, "нацеленную на нейтрализацию, подавление и криминализацию политических оппонентов и критиков правительства", подчеркнули составители документа.

Deutsche Welle

В мире

Рейтинг поддержки "Единой России" скатился до минимума за 13 лет

Уровень поддержки партии "Единая Россия" опустился за...

Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД (4)

США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и расторгли его....

Восемь человек пострадали во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании

По меньшей мере восемь человек пострадали в...

В Венесуэле задержаны телохранители Хуана Гуайдо (3)

Временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в...

Лондон назвал Тегерану условие освобождения супертанкера в Гибралтаре (4)

Лондон готов содействовать освобождению иранского...

TOP новостей

Туристы активно арендуют вильнюсскую квартиру с интерьером времен чернобыльской трагедии (10)

После того как американское телевидение HBO сняло...

Подарки в конвертах: жители Литвы потеряли чувство меры (5)

Деньги в конверте на день рождения – для многих это...

Пристав: вильнюсцы радуются и аплодируют, когда вывозят "бесхозные" автомобили (7)

В июне этого года в Вильнюсе стала проходить акция по...

В центре Вильнюса прошли тестовые учения: тонул школьный микроавтобус, горела автоцистерна (7)

В воскресенье утром в центре Вильнюса , на ул. Гележинё...

Науседа пригласил Макрона приехать с визитом в Литву (60)

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил приехать в...