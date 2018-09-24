В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро

По его словам, был задержан мужчина под "псевдонимом "Морфео", Лисбет Эспосито под псевдоним "Ла Перрера" и полковник в отставке по прозвищу "Корокоро" Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа. Именно "Морфео", чье настоящее имя Хенриберт Эммануэль Ривас, считается одним из главных организаторов покушения на президента. Как сообщил Родригес, Ривас дал признательные показания, которые были записаны на видео. В ходе пресс-конференции оно было продемонстрировано, отмечает Венесуэльское агентство новостей.

На видео Морфео признался, что с ним связался человек, который сообщил о наборе людей для атаки на президента Николаса Мадуро. По его словам, в марте проводились тренировки на ферме в колумбийском городе Чинакотоа. Ривас сказал, что ему каждый месяц поступали деньги на счет, а в лагере он тренировался пять месяцев. По его словам, там он и другие участники учились управлять беспилотными летательными аппаратами.

Для планирования нападения, рассказал подозреваемый, были изучены карты Каракаса. Изначально покушение планировалось на 5 июля, но из-за ряда препятствий было отложено до 4 августа.

Родригес отметил, что Риваса укрыло Министерство иностранных дел Колумбии, а также посольства Мексики и Чили в Венесуэле. Он был задержан, когда пытался выехать из страны, потому что, по словам венесуэльского министра, эвакуировать его не смогли ни чилийский посол, ни посольство Мексики. Родригес призвал правительства этих обеих стран объяснить, почему к этому оказались причастны их официальные лица.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено 4 августа в Каракасе с помощью двух БПЛА, начиненных взрывчаткой. Военные смогли сбить их, и венесуэльский лидер не пострадал. В результате были ранены семеро военнослужащих. Мадуро обвинил в организации покушения власти Колумбии. Те, в свою очередь, все обвинения отрицали. Всего по делу о покушении проходят 25 человек.