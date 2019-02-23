По данным газеты The Washington Post, четверо пострадавших получили серьезные ранения.

После столкновений недалеко от границы группа индейцев народности пемон захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением на гражданских лиц.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал избежать эскалации насилия во время доставки США гуманитарной помощи в Венесуэлу, запланированной на 23 февраля. "Мы обеспокоены политизацией гуманитарной помощи. По нашему мнению, гуманитарная помощь не должна быть использована для эскалации насилия", - заявил в пятницу журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик..

Ранним утром 22 февраля (по местному времени) провозглашенный парламентом временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - говорится в документе.

Гуайдо также отдал распоряжение "открыть границу с братской Бразилией". "Подтверждаю готовность Венесуэлы поддерживать дипломатические, консульские и прочие отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, также как и с властями Королевства Нидерландов", - подчеркивается в документе.

В пятницу самолет ВВС Бразилии, на борту которого находится груз с гуманитарной помощью для Венесуэлы, приземлился в аэропорту города Боа-Виста в бразильском приграничном штате Рорайма. Соответствующие кадры продемонстрировал в пятницу в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, речь идет о 22,8 тонн сухого молока и 500 наборах для оказания первой медицинской помощи. После разгрузки эту помощь на грузовиках доставят в небольшой город Пакарайма, который расположен у самой границы с Венесуэлой. Там она будет храниться до тех пор, пока ее не заберут представители венесуэльской оппозиции.

Накануне губернатор венесуэльского штата Тачира на границе с Колумбией Лэйди Гомес, представляющая оппозиционную партию "Демократическое действие", призвала президента страны Николаса Мадуро разрешить ввоз иностранной гуманитарной помощи в республику. С соответствующим заявлением она выступила в четверг в эфире радиостанции Union Readio.

По ее словам, жители штата заинтересованы в том, чтобы медикаменты и продовольствие из центра по сбору гуманитарной помощи в колумбийском городе Кукута были доставлены на территорию соседней Венесуэлы. При этом Гомес подчеркнула, что 22 февраля объявлено в штате Тачира нерабочим днем, чтобы "все желающие могли отправиться на границу" и потребовать у властей пропустить гуманитарную помощь в республику.

Ранее Мадуро объявил, что 22 февраля в штате Тачира на международном мосту Симона Боливара, соединяющем Венесуэлу с Колумбией, пройдет концерт в поддержку мира под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы".

Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В четверг Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь.

Вооруженные силы Венесуэлы готовы гарантировать безопасность и мир в республике и не нуждаются в помощи извне. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль, который ранее встречался с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Венесуэлы, народ Венесуэлы и институты власти располагают всем необходимым, чтобы защитить мир и безопасность на территории страны, - сказал он. - Наши вооруженные силы готовы гарантировать безопасность без необходимости какого-либо внешнего вмешательства".

По его словам, попытки, направленные на подрыв единства среди народа и вооруженных сил, "не имеют успеха и не будут иметь. "Мы уверены, что никаких военных инцидентов на территории нашей страны не будет", - добавил дипломат.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.