С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего серьезного сбоя в столичных электросетях, прошло всего полтора дня.
В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Больницы и аэропорты погрузились во тьму.
По данным неправительственной организации NetBlocks, которая отвечает за кибербезопасность, лишь у десяти процентов телекоммуникационной инфраструктуры страны сохранилось подключение к сети интернет.
Саботаж или износ электросетей?
Глава Венесуэлы Николас Мадуро считает произошедшее саботажем антиправительственных сил. Наблюдатели склоняются к версии об износе электросетей.
Между тем представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) уже заявили, что приблизительно через 15 дней будут готовы приступить к распределению гуманитарной помощи, в том числе и на государственных объектах - больницах и поликлиниках.
Ранее Каракас обвинял IFRC в попытках политического вмешательства на фоне противостояния главы Венесуэлы Мадро с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны.
Предыдущий блэкаут
Предыдущий блэкаут произошел в стране 25 марта, в результате пострадали 16 из 21 штата южноамериканской страны. В качестве причины аварии Гуайдо назвал возгорание на высоковольтной линии электропередачи. В свою очередь, венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в правительстве Николаса Мадуро заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури".
Ранее, 11 марта, находящееся под контролем оппозиции Национальное собрание (парламент) Венесуэлы объявило в стране режим чрезвычайного положения.
Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро
Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая ФРГ, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
В субботу в Венесуэле ожидаются новые протесты сторонников Гуайдо против правящего режима.
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