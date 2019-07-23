Государственная энергетическая компания CORPOELEC заявила о сбое только в Каракасе. Сообщения в социальных сетях говорят, что большая часть страны также осталась без электроэнергии.
В марте по стране прокатилась волна отключения электричества, оставив большую часть столицы без электричества и воды почти на неделю.
Не предоставив доказательств, президент Николас Мадуро заявил, что причиной отключения является "электромагнитная атака", координируемая Соединенными Штатами.
Его оппоненты говорят, что перебои в работе стали результатом многолетнего отсутствия технического обслуживания энергосистемы страны, которая, как и вся остальная инфраструктура, разваливается.
"Они пытались скрыть трагедию, распределяя поставки по всей стране, но их провал очевиден: они разрушили систему, и у них нет ответов", – заявил в "Твиттере" Хуан Гуайдо, которого США и более 50 других стран признают законным лидером Венесуэлы.
Он вновь призвал к общенациональным протестам во вторник.
"Мы, венесуэльцы, не свыкнемся с этим", – сказал он.
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