Государственная энергетическая компания CORPOELEC заявила о сбое только в Каракасе. Сообщения в социальных сетях говорят, что большая часть страны также осталась без электроэнергии.

В марте по стране прокатилась волна отключения электричества, оставив большую часть столицы без электричества и воды почти на неделю.

Не предоставив доказательств, президент Николас Мадуро заявил, что причиной отключения является "электромагнитная атака", координируемая Соединенными Штатами.

Его оппоненты говорят, что перебои в работе стали результатом многолетнего отсутствия технического обслуживания энергосистемы страны, которая, как и вся остальная инфраструктура, разваливается.

"Они пытались скрыть трагедию, распределяя поставки по всей стране, но их провал очевиден: они разрушили систему, и у них нет ответов", – заявил в "Твиттере" Хуан Гуайдо, которого США и более 50 других стран признают законным лидером Венесуэлы.

Он вновь призвал к общенациональным протестам во вторник.

"Мы, венесуэльцы, не свыкнемся с этим", – сказал он.