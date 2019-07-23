По крайней мере, 14 венесуэльских штатов и столица снова остались в темноте в понедельник. Сбои в подаче электроэнергии в Каракасе произошли в час пик. Не работали не только светофоры, но и метро.
Dingusi elektra Venesueloje
© AFP / Scanpix

Государственная энергетическая компания CORPOELEC заявила о сбое только в Каракасе. Сообщения в социальных сетях говорят, что большая часть страны также осталась без электроэнергии.

В марте по стране прокатилась волна отключения электричества, оставив большую часть столицы без электричества и воды почти на неделю.

Не предоставив доказательств, президент Николас Мадуро заявил, что причиной отключения является "электромагнитная атака", координируемая Соединенными Штатами.

Статьи по теме:
В Венесуэле задержаны телохранители Хуана Гуайдо  (3)
Гуайдо анонсировал новые переговоры с режимом Мадуро на Барбадосе  (3)

Его оппоненты говорят, что перебои в работе стали результатом многолетнего отсутствия технического обслуживания энергосистемы страны, которая, как и вся остальная инфраструктура, разваливается.

"Они пытались скрыть трагедию, распределяя поставки по всей стране, но их провал очевиден: они разрушили систему, и у них нет ответов", – заявил в "Твиттере" Хуан Гуайдо, которого США и более 50 других стран признают законным лидером Венесуэлы.

Он вновь призвал к общенациональным протестам во вторник.

"Мы, венесуэльцы, не свыкнемся с этим", – сказал он.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ (3)

Спецотряд полиции Венесуэлы причастен к гибели почти...

Reuters: переговоры между режимом Мадуро и венесуэльской оппозицией могут возобновиться (7)

Правительство Николаса Мадуро и команда лидера...

Российские "технические специалисты" покинули Венесуэлу (3)

Россия отозвала своих "технических специалистов" из...

В мире

Авиакомпания назвала самые опасные места в самолете и получила нагоняй

Авиакомпания KLM India на прошлой неделе назвала места в...

Члену Русского союза Латвии грозит пять лет лишения свободы за публичное отрицание советского геноцида

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии...

В Венесуэле – массовые отключения электричества (1)

По крайней мере, 14 венесуэльских штатов и столица снова...

TU-95

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по российскому бомбардировщику (15)

Южнокорейские истребители сделали предупредительные...

США вводят процедуру ускоренной депортации мигрантов

Администрация Дональда Трампа объявила о предстоящем...

TOP новостей

В Литве налогами обложат почти все автомобили: минимальный налог 20 евро в год (43)

Власть в Литве решила бороться с дизельными...

Премьер-министр Литвы подтвердил: сменятся три министра

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

На выборах в Верховную Раду Украины лидирует партия Зеленского Подсчитано 92.55% бюллетеней (102)

Центральная избирательная комиссия Украины...

Науседа поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе...

Создатели игры в Литве распространяли жуткую рекламу: приглашали пострелять в таборе (36)

В социальной сети Facebook создатели игры gangsteriai.lt из Литвы...