Парламент Венесуэлы сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу ноября 2018 достигла 13000000% в годовом исчислении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Venesuela
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На конец года темпы роста инфляции постепенно снижаются - в сентябре она выросла на 228%, а в октябре на 148%, в ноябре рост составил 144%. Также сообщается, что правительство Венесуэлы не публикует никаких данных об экономике страны, а сообщения исходят только от парламента.

Президент страны Николас Мадуро в конце прошлого месяца увеличил минимальную зарплату на 150 процентов, что в пересчете с местной валюты составляет около 10 долларов. Граждане Венесуэлы жалуются, что не могут позволить себе купить даже предметы первой необходимости.

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Источники агентства рассказали, что Международный валютный фонд требует от властей Венесуэлы предоставить данные об экономике. Еще в июле 2018 года Валютный фонд предупреждал Венесуэлу, что если власти не изменят финансовую политику, то инфляция к концу года может достичь 1 млн процентов.

Напомним, Венесуэла будет получать советы от РФ по борьбе с кризисом. Россия направила в Венесуэлу делегацию, которая должна помочь бороться с экономическим кризисом на фоне американских санкций.

РБК-Украина
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