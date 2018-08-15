В Венесуэле число причастных к покушению на Мадуро достигло 34 человек

"Мы можем сказать, что число причастных достигает 34 человек, - сказал Сааб. - Нельзя исключать, что оно может увеличиться".

Уже 14 человек, включая депутата Национальной ассамблеи от оппозиции Хуана Рекесенса, предстали перед судом. Им были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, в настоящее время находится за рубежом.

К покушению на президента причастны не только политики, но и два высокопоставленных военнослужащих. Об этом рассказал Тарек Сааб. Обвинения предъявлены полковнику Педро Хавьеру Самбрано Эрнандесу и генерал-майору Боливарианской национальной гвардии Алехандро Пересу Геймзу, пишет "Российская газета".

Также под подозрение попала Луиса Ортега Диас, занимавшая до прошлого года пост генерального прокурора Венесуэлы, сообщает El Pais. В 2017 году она резко критиковала действия Мадуро и его правительства за отход от конституционнных принципов, выразившийся в отмене полномочий парламента страны, в котором большинство мест получила оппозиция. До этого момента Диас в течение 10 лет была опорой для авторитарных венесуэльских президентов - сначала Уго Чавеса, а потом Мадуро.

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью двух беспилотных летательных аппаратов, к которым прикрепили взрывчатку C4, была предпринята в прошлое воскресенье, когда Николас Мадуро присутствовал на военном параде. Президент не пострадал, но семеро бойцов Национальной гвардии получили ранения.Как установили следователи, дроны были куплены в Колумбии.

Вскоре после покушения президент Венесуэлы обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения Мадуро абсурдными.

Верховный суд Венесуэлы 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. Позднее в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатскую неприкосновенность у этих парламентариев.