В клубе Los Cotorros в ночь на 16 июня находились около 500 человек, сообщает Reuters. Взрыв раздался в 3 часа во время конфликта между несколькими людьми. Это вызвало давку в дверях заведения, рассказал министр.

11 человек задохнулись и умерли из-за газа, который заполнил помещение, рассказали журналистам в местном госпитале. Причина гибели остальных не уточняется.

Издание El Universal ранее сообщило, что жертвами несчастного случая стал 21 человек, среди них - девять женщин.

В результате несчастного случая также пострадали пять человек, об их состоянии Reuters ничего не сообщает.

После взрыва были задержаны семь человек, власти начали расследование.

Клуб Los Cotorros располагается в двухэтажном кирпичном здании, которое находится в районе El Paraiso, где живут люди среднего достатка, указывает Reuters.

Венесуэльцы давно живут в жестких условиях кризиса - с нехваткой еды и бытовых товаров. Кроме того, в стране ежегодно более 27 тысяч человек погибают насильственной смертью (по этому показателю ее опережает только одно государство в мире - Сальвадор).