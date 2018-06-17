В клубе Los Cotorros в ночь на 16 июня находились около 500 человек, сообщает Reuters. Взрыв раздался в 3 часа во время конфликта между несколькими людьми. Это вызвало давку в дверях заведения, рассказал министр.
11 человек задохнулись и умерли из-за газа, который заполнил помещение, рассказали журналистам в местном госпитале. Причина гибели остальных не уточняется.
Издание El Universal ранее сообщило, что жертвами несчастного случая стал 21 человек, среди них - девять женщин.
В результате несчастного случая также пострадали пять человек, об их состоянии Reuters ничего не сообщает.
После взрыва были задержаны семь человек, власти начали расследование.
Клуб Los Cotorros располагается в двухэтажном кирпичном здании, которое находится в районе El Paraiso, где живут люди среднего достатка, указывает Reuters.
Венесуэльцы давно живут в жестких условиях кризиса - с нехваткой еды и бытовых товаров. Кроме того, в стране ежегодно более 27 тысяч человек погибают насильственной смертью (по этому показателю ее опережает только одно государство в мире - Сальвадор).
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