ABC также утверждает, что речь идет о затоплении более чем 70% Венеции. Речь идет, как утверждает телеканал, о сильнейшем наводнении с 2012 года. Уровень воды вынуждает местные власти наводить временные мосты и наплавные тротуары для того, чтобы местные жители и туристы могли передвигаться по улицам.

Venice's iconic piazzas are covered in water, not pigeons, as three-quarters of the city is submerged following a storm system that brought strong winds, rose water levels, and toppled trees. Water levels rose more than five feet (156cm / 61.4 inches), with photos showing locals. pic.twitter.com/DRPayU7mAt— Mr. Vladimir Ivanov (@filmmakerIVANOV) 29 October 2018