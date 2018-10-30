ABC также утверждает, что речь идет о затоплении более чем 70% Венеции. Речь идет, как утверждает телеканал, о сильнейшем наводнении с 2012 года. Уровень воды вынуждает местные власти наводить временные мосты и наплавные тротуары для того, чтобы местные жители и туристы могли передвигаться по улицам.

Venice's iconic piazzas are covered in water, not pigeons, as three-quarters of the city is submerged following a storm system that brought strong winds, rose water levels, and toppled trees. Water levels rose more than five feet (156cm / 61.4 inches), with photos showing locals. pic.twitter.com/DRPayU7mAt— Mr. Vladimir Ivanov (@filmmakerIVANOV) 29 October 2018

По данным экстренных служб, на которые ссылается ANSA, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один — тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.

Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.

В соответствии с сообщениями местных властей в Twitter, уровень воды поднялся на отметку выше 150 см выше уровня моря. Как отмечает ANSA, уже при отметке выше 110 см в городе звучат сирены, предупреждающие о чрезвычайной ситуации. Повышение уровня воды на отметку более 120 см означает для города, расположенного на острове, риск полного затопления.

Ситуация в Венеции в последние годы осложняется постепенным погружением территории города в воду. Причиной этого считается добыча газа на прилегающих территориях, забор воды из артезианских скважин и размывание прибрежных территорий. Причиной наводнений в городе обычно становится нагон воды в Венецианскую лагуну из-за сильного ветра. Для борьбы с этим явлением в 2003 году началось строительство проекта MOSE, предусматривающего создание специального убирающегося барьера между лагуной и открытым морем. Барьер MOSE должен подниматься при нагоне воды выше уровня в 110 см. В настоящее время его ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.