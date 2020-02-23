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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек. Большинство из них приходится на регион Ломбардия.
Venecijos karnavalas
Venecijos karnavalas
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В Венеции из-за коронавируса COVID-19 отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. Об этом сообщил глава региона Венето, где расположена Венеция, Лука Зайа в воскресенье, 23 февраля. По его словам, число зараженных коронавирусом в Венето выросло до 25 человек, в числе которых двое пожилых людей, госпитализированных в центре Венеции.

В общей сложности в Италии число инфицированных вирусом превысило 130 человек. Большинство из них - 89 случаев - приходится на регион Ломбардия, сообщил его глава Аттилио Фонтана в интервью телеканалу SkyTG24.

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В Италии из-за коронавируса закрыты 11 городов

Накануне из-за распространения коронавируса в Италии были закрыты 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия.

От коронавируса в Италии скончались два человека в возрасте 78 и 77 лет - в регионах Венето и Ломбардии. В Италии зафиксировано самое большое число случаев заражения коронавирусом в Европе. В Германии известны 16 случаев, во Франции - 12, в том числе один со смертельным исходом. От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.

Deutsche Welle
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