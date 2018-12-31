В Венеции готовятся ввести новый налог для туристов

Сбор под названием tassa di sbarco - дословно "налог за возможность сойти на берег" - планируют применять в отношении пассажиров круизных лайнеров, прибывающих в терминал Мариттима сравнительно недалеко от исторического центра Венеции. Кроме того, его хотят распространить на туристов, прибывающих на поезде, автомобиле и воздушным транспортом.

Окончательно все детали, связанные с новым сбором, пока не проработаны. Предполагается, что налог он будет взиматься с авиакомпаний и операторов, осуществляющих автобусные и паромные перевозки, а надбавку автоматически включат в стоимость билета на эти транспортные средства.

Пошлина предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год, утверждение которого сопровождалось сильным давлением со стороны Брюсселя из-за изначально повышенных показателей дефицита госказны (2,4 процента ВВП), отмечает DW. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пока не комментирует ситуацию и призывает дождаться окончательного утверждения бюджета парламентом Италии.

В апреле этого года власти Венеции начали ограничивать поток туристов в отдельные районы с большим количеством достопримечательностей с помощью турникетов. Как разъяснили в мэрии города, такая мера позволит контролировать и направлять туристические потоки, чтобы не допускать большого скопления людей в отдельных местах.

Дело в том, что чрезмерное скопление людей в городе, входящем в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, по мнению некоторых специалистов, угрожает историческим памятникам. За год Венецию посещает около 30 миллионов туристов, тогда как число местных жителей за последние 50 лет сократилось более чем втрое - со 175 тысяч до 56 тысяч. Венецианцы покидают город именно из-за обилия туристов.