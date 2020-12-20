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Следы ДНК одного из задержанных были обнаружены на оружии, с помощью которого был устроен теракт в Вене в начале ноября, сообщила прокуратура.
Austrijos policija areštavo rusą iš Čečėnijos
Austrijos policija areštavo rusą iš Čečėnijos
© Scanpix

Австрийская полиция задержала еще двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене в начале ноября. Следы ДНК одного из задержанных, 26-летнего гражданина Австрии, афганца по происхождению, найдены на оружии, с помощью которого было совершено нападение, заявила прокуратура в Вене в воскресенье, 20 декабря. Оба мужчины были задержаны 18 декабря в Вене.

До вечера воскресенья прокуратура намерена подать ходатайства о предварительном заключении задержанных, отмечается далее. Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, операцию по задержанию проводил спецназ. В квартире выходца из Афганистана был произведен обыск. О личности второго задержанного ничего не сообщается.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии Куйтим Ф., имеющий также австрийский паспорт, устроил стрельбу в центре Вены. В результате погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Полиция застрелила преступника на месте. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вскоре после теракта по подозрению в причастности к нему были задержаны 18 человек, 10 были помещены в предварительное заключение.

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Deutsche Welle
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