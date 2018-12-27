В Вене полиция срочно эвакуировала людей из собора Святого Штефана из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов Вены в четверг провели экстренную эвакуацию из собора Святого Штефана и с близлежащей площади Штефанплатц после того, как неизвестный сообщил о взрывном устройстве. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась, передает ТАСС со ссылкой на сообщения правоохранительных органов в Twitter.
Viena
© Asmeninio albumo nuotr.

"Обыск в соборе св. Штефана не дал результатов, оцепление снято, началось расследование в отношении звонившего", - сказано в заявлении полиции. В скором времени все будет работать в обычном режиме, пообещали правоохранители.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило об эвакуации людей из здания собора после поступившего звонка о минировании.

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"Собор Святого Штефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - отмечалось в Twitter венской полиции.

О личности человека, который сообщил о заложенном взрывном устройстве, пока ничего неизвестно. По факту произошедшего начато расследование.

NEWSru.com
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