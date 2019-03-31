По информации издания, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие выход Великобритании из Евросоюза, намерены подать в отставку в случае, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, другие же - выскажуся в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент.

В то же время, пишет газета, по меньшей мере шесть министров кабинета Мэй, выступающие за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов, если премьер решит поддержать вариант "жесткого" развода с Евросоюзом.

Отмечается, что о своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, которые проведет Мэй. Газета цитирует письмо министра иммиграции Кэролайн Ноукс, в котором политик отмечает, что "сделка Мэй мертва, а отсутствие Brexit гораздо лучше, чем полный провал".

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Мэй собирается провести на следующей неделе четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. Если депутаты Палаты общин вновь отвергнут сделку о выходе из ЕС, согласованную британским премьером в ходе переговоров с европейскими лидерами, Мэй может инициировать проведение досрочных парламентских выборов.

Однако по информации газеты The Observer, депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии грозят заблокировать любые возможные попытки премьер-министра инициировать их проведение. Напомним, депутаты Палаты общин в пятницу в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария и лишь лишь 286 народных избранников его поддержали.

Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрила бы сделку.

Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.