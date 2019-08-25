Правительство Великобритании рассчитывает оборудовать все главные аэропорты страны до конца 2022 года 3D-сканерами для багажа, что позволит отменить запрет на провоз жидкостей в самолете, передает "Интерфакс" со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC.
Oro uostas
© Shutterstock

Новое оборудование уже установлено в лондонском аэропорту Хитроу. Оно позволяет более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре.

По мнению британских властей, 3D-сканеры повысят уровень безопасности, ускорят проверки перед посадкой в самолет и позволят отменить ограничения на поездки с жидкостями и ноутбуками.

Статьи по теме:
Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд
По случаю юбилея Балтийского пути самолеты раскрасили в цвета флагов стран Балтии  (18)

В настоящее время пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах, объем которых не превышает 100 мл. Их необходимо упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет размером 20 см x 20 см и показывать сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Напомним, в 2006 году британская полиция заявила, что предотвратила террористическую атаку с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого и были введены ограничения на провоз жидкостей в самолете, причем до этого три месяца действовал полный запрет на перевозку жидкостей.

NEWSru.com
Статьи по теме:

Ротшильд купил аэропорт Кишинева (5)

В пресс-службе аэропорта сказали, что он произвел...

Компьютерный сбой привел к многочасовым очередям на регистрацию в американских аэропортах

Тысячи пассажиров в американских аэропортах...

В мире

Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался (3)

В зоне ООС в результате обстрелов боевиков четверо...

Саммит G7 проходит на фоне разногласий между США и Евросоюзом (1)

Перед началом саммита G7 в Биаррице глава Евросовета...

Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по "Брекзиту" (1)

На полях саммита G7 Джонсон заявил, что считает нынешний...

День независимости в Киеве: шествие и марш ценой парада (2)

В субботу, 24 августа, вместо отмененного военного...

Над Майоркой вертолет столкнулся с самолетом (2)

В результате столкновения вертолета со сверхлегким...

TOP новостей

Interlaken. Šveicarija Interlaken. Šveicarija Interlaken. Šveicarija Interlaken. Šveicarija Interlaken. Šveicarija

Почему курорты Литвы гораздо хуже зарубежных: мир богатых Интерлакен и его безумные цены (89)

"Я бы никогда не ехал на литовский курорт", " Паланга –...

Лето ещё не уходит: грядущая неделя будет теплее выходных (1)

В Литве продолжается лето с лучами жаркого солнца днём...

Гражданин Литвы делает то, о чём большинство мечтает, но не осмеливается: "Моя цель – достичь абсолютного дна" (53)

3 года назад 24-летний Эдгарас Баерчюс под псевдонимом...

Владимир Скрипов. Встречный поток: благо или напасть? (28)

Существуют, как минимум, три распространенные...

Ясная и спокойная погода потешит теплом (1)

Высокое атмосферное давление обусловит летнюю погоду в...