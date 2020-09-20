aA
Правительство Великобритании повысило до 10 тыс. фунтов стерлингов (около 11 тыс. евро) размер штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19.
Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje
Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje
© AFP / Scanpix

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

Статьи по теме:
В Берлине обеспокоены ростом новых заражений коронавирусом  (3)
В России коэффициент распространения коронавируса достиг максимума с начала мая  (2)

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая COVID-19, 27 пациентов скончались

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (127)

По данным Национального центра общественного...

TOP новостей

С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран (5)

По возвращении еще из 7 стран с понедельника необходимо...

Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (14)

Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...

Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России (249)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен (245)

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш...

Marius Ivaškevičius Marius Ivaškevičius

Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем (79)

В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс...

|Maža didelių žinių kaina