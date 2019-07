В Великобритании ушел в отставку первый замминистра иностранных дел

В преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании в отставку подал первый заместитель министра иностранных дел страны Алан Дункан. Об этом решении Дункан сообщил в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 22 июля. В соответствующем заявлении, адресованном действующей главе правительства Терезе Мэй, Дункан пояснил, что оставляет пост за несколько дней до выборов премьера, "чтобы заранее освободить себя от необходимости высказывать свое мнение".

I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0