В Великобритании ушел в отставку первый замминистра иностранных дел

В преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании в отставку подал первый заместитель министра иностранных дел страны Алан Дункан. Об этом решении Дункан сообщил в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 22 июля. В соответствующем заявлении, адресованном действующей главе правительства Терезе Мэй, Дункан пояснил, что оставляет пост за несколько дней до выборов премьера, "чтобы заранее освободить себя от необходимости высказывать свое мнение".
I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0— Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) 22 июля 2019 г.
"Великобритания совершила столько добрых дел для всего мира, - пишет Дункан. - Это прискорбно, что как раз тогда, когда мы могли стать главной интеллектуальной и политической силой в Европе и за ее пределами, нам пришлось каждый день тратить на улаживание дел под тяжелой тенью "Брекзита". Дункан напоминает об успехах, достигнутых им не посту замглавы МИДа, в числе которых "урегулирование непростых отношений с Россией", а также благодарит Мэй за ее работу.
Ранее Дункан неоднократно выступал с критикой в адрес бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, который имеет большие шансы стать новым премьер-министром Великобритании.
Ряд министров уволятся, если Джонсон станет премьером
Накануне министр юстиции Дэвид Гок объявил, что уйдет в отставку, если Джонсон возглавит правительство. Свою позицию он объяснил невозможностью работать с премьером, выступающим за выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Еще несколько британских министров также выразили готовность покинуть свои посты в случае победы Джонсона, в том числе министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
160 тысяч рядовых членов Консервативной партии 23 июля примут решение о преемнике Мэй. В результате последнего, пятого тура голосования в Палате общин британского парламента 20 июня убежденный сторонник "Брекзита" Джонсон одержал победу над действующим министром иностранных дел Джереми Хантом, получив 160 голосов.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
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