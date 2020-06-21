В британском городе Рединге вечером в субботу, 20 июня, молодой мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщила полиция. 25-летний подозреваемый был задержан.

Хотя на место происшествия прибыли в том числе сотрудники отдела по противодействию терроризму, полиция не считает произошедшее терактом. "В данный момент произошедшее не расценивается как теракт, однако мы изучаем все возможные мотивы преступления", - цитирует агентство dpa начальника региональной полиции Иана Хантера. Предположение, что случившееся является терактом, было высказано в первых сообщениях британских СМИ о случившемся, указывает агентство.

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По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.

Глава МВД Британии озабочена нападением в Рединге

По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, произошедшее вызывает у нее "глубочайшее беспокойство". Инцидент она назвала "бессмысленным нападением на людей, которые всего лишь хотели насладиться субботним вечером в компании семьи и друзей".

Город Рединг находится в 70 км к западу от Лондона, в нем проживают около 160 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где оно произошло, прошла мирная демонстрация движения Black Lives Matter, указывает агентство dpa.