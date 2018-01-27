В Великобритании на Шетландских островах строится новый радиолокатор. Об этом сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 26 января. Эта система, указал начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер, позволит полностью защитить воздушное пространство Великобритании в связи с растущим давлением со стороны России.
После окончания строительства остров Унст на севере Шотландии вернется к своей прежней сторожевой роли, которую он выполнял в годы холодной войны. Тогда на нем находился радар раннего предупреждения на северном фланге НАТО.
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Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии", — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, этот радар является жизненно важным для защиты Великобритании. Строительство радиолокатора, которое обойдется казне в 10 миллионов фунтов стерлингов, связано, по словам главы оборонного ведомства с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании "является серьезной и реальной".
Радиолокатор, по словам Хиллиера, "будет готов к работе в ближайшее время". После его ввода в эксплуатацию информация, полученная с помощью радара, будет передаваться в Национальный центр быстрого реагирования. Эта структура занимается, в частности, охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби на перехват иностранных самолетов.
В течение последних пяти лет, по данным британского оборонного ведомства, военные самолеты поднимались в воздух по тревоге 69 раз.
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