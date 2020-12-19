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Новая версия SARS-CoV-2 распространяется по Великобритании быстрее, чем его ранее известный штамм. Однако пока нет данных о том, что она приводит к большей смертности.
В Великобритании стремительно распространяется новый штамм коронавируса
© PA / Scanpix

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 стремительно распространяется по стране. Об этом в субботу, 19 декабря, заявил главный врач Англии Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса может иметь скорость распространения выше, чем уже известный штамм, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или затрагивает вакцины и лечение.

Уитти указал в своем заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, что Всемирной организации здравоохранении уже сообщили о ситуации.

Впервые власти Великобритании объявили об обнаружении нового варианта коронавируса 14 декабря. По информации Лондона, больше всего зараженных им пациентов зарегистрировано на юго-востоке Англии.

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Deutsche Welle

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