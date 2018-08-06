В Великобритании решили каждого жителя считать потенциальным донором органов

В Великобритании разработан план введения нового порядка получения согласия на трансплантацию донорских органов и тканей. Ожидается, что новая система вступит в силу в Англии весной 2020 года. Власти также предусмотрели переходный период, который будет длиться год и в течение которого с представителями общественности будут проводиться беседы о донорстве.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

После введения новых правил каждый проживающий в стране человек будет считаться потенциальным донором. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Соединенного Королевства. Исключение власти страны готовы сделать для тех, кто при жизни официально отказался быть включенным в список доноров в случае наступления смерти.

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Однако для трансплантации по умолчанию не будут использоваться органы детей до 18 лет, людей с умственными нарушениями и лиц, проживающих на территории страны менее 12 месяцев.

"Донорство органов спасает жизни. Мы считаем, что, внося эти изменения, мы можем ежегодно спасать дополнительно 700 жизней", - сообщила парламентский заместитель государственного министра по вопросам охраны психического здоровья и борьбы с неравенством Джеки Дойл-Прайс.

Власти Великобритании напоминают, что из 600 тыс. человек, которые умерли в Великобритании в период с апреля 2016 года по март 2017 года, органы около 5,7 тыс. могли быть пересажены нуждающимся в срочных операциях, еще 1,4 тыс. стали донорами после направления соответствующего запроса их родственникам.

В настоящее время в Соединенном Королевстве около 6 тыс. человек ожидают пересадки органов. Из-за нехватки донорского материала в прошлом году в стране умерло более 400 пациентов.

NEWSru.com
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