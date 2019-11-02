Правительство Великобритании остановило добычу в стране природного газа с применением спорной технологии гидравлического разрыва пласта - метода фрекинга. В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявили о введении моратория на этот способ добычи сланцевого газа.
Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщило, что работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказана возможность их безопасного ведения. До сих пор правительство премьер-министра Бориса Джонсона сигнализировало о своей поддержке методу фрекинга. Тем самым Лондон хотел снизить зависимость страны от импорта газа.
Впервые правительство Великобритании ввело мораторий на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменило его лишь семь лет спустя. Нынешние власти заявили об отказе от этой технологии после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.
Метод фрекинга
Техника фрекинга, резко критикуемая экологическими активистами, предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.
Экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.
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В Великобритании прекращена добыча газа методом фрекинга
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