В Великобритании появится монета с темой "Брекзита"

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует выпустить монету, посвященную выходу страны из состава Европейского Союза. Монета достоинством 50 пенсов с надписью "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями" должна выйти в обращение к новой дате "Брекзита" - 31 октября, пишет в воскресенье, 11 августа, газета Sunday Telegraph, Дата будет выгравирована на самой монете.
Ранее планировалось выпустить лимитированную памятную монету к первоначальной дате "Брекзита" - 29 марта 2019 года. От этого пришлось отказаться, так как выход Великобритании из ЕС был несколько раз отложен из-за разногласий вокруг договора с Брюсселем.
Дата "Брекзита" - 31 октября
Новый британский премьер Борис Джонсон, вступивший в должность в конце июля, намерен прекратить членство Великобритании в Евросоюзе к установленному сроку - 31 октября 2019 года. Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать "Брекзит", заявил, что правительство в Лондоне исходит из того, что в договоренности, достигнутые по "Брекзиту" между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и "мы должны быть к этому готовы", указал он.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
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