В Великобритании появится монета с темой "Брекзита"

К 31 октября - планируемой дате выхода Великобритании из состава ЕС - в стране появится памятная монета, посвященная этому событию.
"Brexit"
© Shutterstock

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует выпустить монету, посвященную выходу страны из состава Европейского Союза. Монета достоинством 50 пенсов с надписью "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями" должна выйти в обращение к новой дате "Брекзита" - 31 октября, пишет в воскресенье, 11 августа, газета Sunday Telegraph, Дата будет выгравирована на самой монете.

Ранее планировалось выпустить лимитированную памятную монету к первоначальной дате "Брекзита" - 29 марта 2019 года. От этого пришлось отказаться, так как выход Великобритании из ЕС был несколько раз отложен из-за разногласий вокруг договора с Брюсселем.

Статьи по теме:
Глава Шотландии заявила о стремлении Джонсона к Brexit без договора  (2)
"Брекзит" без сделки может обойтись Лондону в 30 млрд фунтов в год  (2)

Дата "Брекзита" - 31 октября

Новый британский премьер Борис Джонсон, вступивший в должность в конце июля, намерен прекратить членство Великобритании в Евросоюзе к установленному сроку - 31 октября 2019 года. Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать "Брекзит", заявил, что правительство в Лондоне исходит из того, что в договоренности, достигнутые по "Брекзиту" между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и "мы должны быть к этому готовы", указал он.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Тереза Мэй опасается, что "Брекзит" "утечет у британцев сквозь пальцы" (9)

Тереза Мэй признала, что чем дольше идут поиски...

В мире

В Великобритании появится монета с темой "Брекзита"

К 31 октября - планируемой дате выхода Великобритании из...

Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюремной камере (3)

Миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн обнаружен...

В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети (2)

Один человек получил ранение в субботу, 10 августа, при...

Zara: какие проблемы у бренда, изменившего мир моды (3)

Учитывая размер и успешность Zara , ее сложно назвать...

Новый премьер-министр Великобритании увеличит британские тюрьмы на 10 тысяч мест (4)

На расширение пенитенциарной системы Великобритании...

TOP новостей

Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (22)

Министр социального обеспечения и труда Линас...

Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (50)

Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...

Погода: ночь понедельника - лучшее время, чтобы посмотреть на падающие звезды

Облака, которые ночью принесли в Литву дождь, покинут...

Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (3)

По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...

Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени (6)

Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю...