В Великобритании супружеская пара, преклоняющаяся перед Адольфом Гитлером, признана виновной в членстве в запрещенной правоэкстремистской группировке "Национальное действие", сообщило агентство Reuters.
© Sipa / Scanpix

22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудиа Пататас распространяли послания, славящие Гитлера, и позировали в одежде американской расистской организации "Ку-Клукс-Клан", говорится в постановлении суда в Бирмингеме.

Суд также принял во внимание тот факт, что своего ребенка супруги назвали в честь Гитлера Адольфом и фотографировали его вместе с флагом с нацистской свастикой.

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Британская прокуратура выразила обеспокоенность тем, что "Национальное действие", несмотря на запрет, продолжает работу в подполье, поддерживая контакты между членами и организуя их встречи с помощью зашифрованных сообщений в мессенджерах. В полиции также отметили, что члены "Национального движения" не только "предаются расистским фантазиям, но и представляют собой опасную, хорошо структурированную организацию; они распространяли неонацистскую идеологию, чтобы спровоцировать расовую войну в Соединенном Королевстве".

"Национальное действие" — первое в Британии правоэкстремистское движение, которое было запрещено за многие десятилетия. В то время как в других странах Европы правоэкстремистские группировки усиливались, в Великобритании они оставались маргинальным явлением.

Deutsche Welle
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