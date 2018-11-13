22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудиа Пататас распространяли послания, славящие Гитлера, и позировали в одежде американской расистской организации "Ку-Клукс-Клан", говорится в постановлении суда в Бирмингеме.
Суд также принял во внимание тот факт, что своего ребенка супруги назвали в честь Гитлера Адольфом и фотографировали его вместе с флагом с нацистской свастикой.
Британская прокуратура выразила обеспокоенность тем, что "Национальное действие", несмотря на запрет, продолжает работу в подполье, поддерживая контакты между членами и организуя их встречи с помощью зашифрованных сообщений в мессенджерах. В полиции также отметили, что члены "Национального движения" не только "предаются расистским фантазиям, но и представляют собой опасную, хорошо структурированную организацию; они распространяли неонацистскую идеологию, чтобы спровоцировать расовую войну в Соединенном Королевстве".
"Национальное действие" — первое в Британии правоэкстремистское движение, которое было запрещено за многие десятилетия. В то время как в других странах Европы правоэкстремистские группировки усиливались, в Великобритании они оставались маргинальным явлением.
В Великобритании осуждены супруги, назвавшие ребенка в честь Гитлера (3)
В Великобритании супружеская пара, преклоняющаяся...
ООН рекомендует Таджикистану отменить тесты на девственность (5)
Комитет ООН против дискриминации женщин призвал...
Израиль заявил ООН: мы не готовы говорить о прекращении огня в Газе (15)
Правительство Израиля уведомило руководство...
В Таджикистане раскрыли ячейку ИГ, которая планировала взорвать школу, где учатся дети российских военных (3)
Правоохранительные органы Таджикистана задержали...
Расследователь Bellingcat в интервью EPL: в истории Скрипалей будут новые разоблачения (34)
Журналист Eesti Päevaleht побеседовал с экспертом Bellingcat по...
TOP новостей
Предупреждение: почти на месяц возобновляется контроль на границе с Польшей (15)
С 22 ноября 2018 года Польша временно возобновляет...
Старые кадры о главном: фильм "Свидетели Путина" как призыв к покаянию Специально для DELFI (452)
Документальный фильм Виталия Манского "Свидетели...
Несколько дельных советов: как покупать в интернете и не лишиться при этом денег на своем счету? (8)
По данным Статистической службы Европейского союза...
Литовский премьер: зарплаты снизились у 20% учителей, причина – снижение нагрузки (14)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис повторяет, что не...
Ремесленники возмущены повышением цен за места на ярмарке Казюкаса (28)
Ярмарка Казюкаса, которая пройдет в марте 2019 года уже...