Внеочередные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Оппозиция требует публикации засекреченного доклада о возможном вмешательстве России в выборы 2017 года и в агитацию по "Брекзиту".
Didžioji Britanija
© AFP / Scanpix

В Великобритании в среду, 6 ноября, официально началась предвыборная кампания. Для этого официально был распущен нынешний состав британского парламента. Внеочередные выборы пройдут 12 декабря, а первое заседание намечено на 16 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с "Брекзитом", однако наблюдатели не уверены, что это ему удастся. Хотя возглавляемые им консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства.

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Помимо этого, в Великобритании обсуждают ранее неопубликованный отчет, который с 17 октября якобы находится в распоряжении Бориса Джонсона. В нем рассматривается предполагаемое вмешательство России в агитационную кампанию о "Брекзите" в 2016 году, включая попытки проникновения в Консервативную партию, и в парламентские выборы 2017 года.

Помимо прочего, статья основана на информации британских разведслужб. Перед официальным роспуском парламента оппозиция призвала Джонсона опубликовать отчет перед выборами. Представитель правительства заявил, что в докладе содержится деликатная информация, и необходимо изучить возможности публикации.

Джонсон и Трамп обсудили торговые отношения после "Брекзита"

Борис Джонсон поздно вечером во вторник, 5 ноября, провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили американо-британские торговые отношения после "Брекзита". Как заявили в Белом доме в Вашингтоне, обе стороны подтвердили свое намерение заключить "надежное" двустороннее торговое соглашение. Пока Великобритания является членом Европейского Союза, она не может заключить такое соглашение.

В администрации Джонсона заявили, что британский премьер поторопил Трампа с отменой штрафных пошлин на шотландский виски, а также потребовал, чтобы пошлины на импорт автомобилей из ЕС, которые затронут и Великобританию, не были введены в действие.

Deutsche Welle
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