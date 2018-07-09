В Великобритании назначен новый министр по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Май назначила новым министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) Доминика Рааба. Об этом сообщает в понедельник Reuters, ссылаясь на офис глава британского кабмина.
Dominicas Raabas
© AFP / Scanpix

Пост министра по Brexit освободился после того, как занимавший его Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй. Он, в частности, считал, что Тереза Мэй идет на значительные уступки Брюсселю.

Назначение Рааба на эту должность уже одобрила королева Великобритании, отмечается в сообщении. До этого Рааб занимал пост министра по вопросам жилищной политики. Как передает BBC, 44-летний политик был известным деятелем кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Такое решение было принято по итогам прошедшего в королевстве референдума, где победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались еще 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Официальный текст соглашения о Brexit стороны должны согласовать уже к октябрю этого года.

В ЕС ранее отмечали, что смогли достичь прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией.

NEWSru.com
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