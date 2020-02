В Великобритании без света остались 138 тысяч домов. По всей стране действуют 200 предупреждений о наводнениях и 150 предупреждений о возможных наводнениях. Максимальный порыв ветра пока составляет 150 км/ч и был зафиксирован в населенном пункте Абердарон в Уэльсе. Наибольшее количество осадков за сутки (151,8 мм) зафиксировано в Камбрии, передает Sky News.

В стране отменяются авиарейсы, поезда и паромы. Были закрыты некоторые участки дорог. Спасателям пришлось вызволять водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Пока известно о трех раненых. Люди получили ранения из-за падения фрагментов кровли со здания паба в шотландском городе Перт.

Из-за шторма на другие дни пришлось перенести спортивные мероприятия, в том числе футбольный матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед" и массовый забег London Winter Run 10k.

Королева Великобритании Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем (графство Норфолк), а в Лондоне для общественного посещения закрыты все королевские парки, в том числе Гайд-парк и Сент-Джеймсский парк, сообщает ТАСС.

В настоящее время самая сложная ситуация сохраняется в южной половине страны, где порывы могут достигать 130 км/ч. На 10 февраля в Великобритании также объявлено предупреждение о снеге.

There’s no escaping #StormCiara as #Blackpool is hit with strong winds and heavy rain🌧 It’s been a busy night responding to flooding incidents along with a flood rescue this morning. Thankfully, our flood rescue hero’s Richard and Katherine were happy to get wet...#NotJustFires pic.twitter.com/gepgBtydWU — South Shore Fire Stn (@Sth_Shore_Fire) February 9, 2020

⚠️We will give a run down of everything that's going on in a second, but here's what we are up against... this is near Sittingbourne on the line to Chatham- delaying @Se_Railway trains. Please bear with us as we send a team to cut it up...#StormCiara ⚠️ pic.twitter.com/MzIRBJmX7V — Network Rail Kent and Sussex (@NetworkRailSE) February 9, 2020

В Ирландии без электроснабжения остались 14 тысяч домов. Отменены авиарейсы в Дублине и аэропорту "Шаннон". Сильный ветер валит деревья. В некоторых районах произошли наводнения. Спасатели оказывают помощь водителям на подтопленных дорогах. Пока известно об одном пострадавшем от стихии. Мужчина получил ранения в районе Крамлин города Дублин, сообщает Stormnews со ссылкой на телекомпанию RTÉ.

Предупреждение по ветру (с 12:00 9 февраля до 12:00 10 февраля) было понижено для всей страны. Его скорость будет достигать 50-65 км/ч, порывы - 90-110 км/ч. Остается большая вероятность наводнений в прибрежных районах. А с 0:00 понедельника до конца вторника будет действовать предупреждение о снеге, информирует Met Éireann.

Severe flooding in Sligo County particularly in Ballymote and surrounding area.Ballymote crew dealing with incidents throughout the night and early morning. Ensure to heed travel advice given on social media from Sligo County Council Facebook and Twitter pages. pic.twitter.com/ooa7u4ftoL — Sligo Fire Service (@FireSligo) February 9, 2020

Our Ballymote & Sligo Fire crew are currently rescuing a motorist on the L5104 Sooey to Geevagh road. This road is very badly flooded and is CLOSED. Please avoid travel today if at all today. @OceanFmIreland @aaroadwatch @GardaTraffic pic.twitter.com/Kw3EEf6Avh — Sligo County Council (@sligococo) February 9, 2020

Предупреждения о шторме объявлены также в странах Западной и Центральной Европы - в Бельгии, Нидерландах, Франции, Люксембурге, Германии и Швейцарии. Уже есть сообщения об инцидентах, связанных с падением деревьев и повреждением зданий. Информация о пострадавших пока не поступала.

В северной половине Франции ожидаются порывы ветра до 140 км/ч. В Бельгии вечером 9 февраля прогнозируют ветер порывами до 100-130 км/ч. В Нидерландах - 100-120 км/ч. В Германии метеорологи присвоили этому шторму имя "Сабине". Во многих районах страны также будет бушевать сильный ветер.